Sande Der Schock sitzt bei den Verantwortlichen und Spielern des Eishockey-Regionalligisten ECW Sande nach den tragischen Vorkommnissen am vergangenen Samstag in der heimischen Eishalle noch immer sehr tief. Im zweiten Drittel des Spitzenspiels gegen den Hamburger SV war HSV-Spieler Tjalf Caesar nach einem Zweikampf mit dem Kopf voran in die Bande gekracht – die NWZ berichtete. Der 23-Jährige, der seine Zunge verschluckt hatte, verletzte sich derart schwer, dass er noch auf dem Eis reanimiert werden musste. Die Partie wurde abgebrochen, die Halle geräumt.

Henning Busch https://www.nwzonline.de/autor/henning-busch Lokalsport

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2510 Lesen Sie mehr von mir