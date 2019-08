Sande Zoomt man auf der Internetseite der „Bienengemeinde Sande“ in die Übersichtskarte hinein, dann summt es geradezu – bildlich gesprochen. Auf der Karte ist mit Bienensymbolen gut zu sehen, was die Initiatoren und Unterstützer des Projekts schon alles umgesetzt haben in Sande: Blühstreifen, Wildwiesen und Pflanzeninseln wurden ausgesät, Staudengärten, Insektenparadiese und Bienengärten angelegt. Nach ersten öffentlichen Blühflächen bei der Feuerwehr, der Grundschule und hinter der Gemeindebibliothek sind in diesem Jahr weitere neue Blühflächen unter anderem in Altmarienhausen und am Sander See entstanden.

