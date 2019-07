Sande Der „Laden am Torbogen“ ist Vergangenheit, seit Anfang der Woche hat das Sander Kaufhaus geöffnet. Das soziale Kaufhaus ist umgezogen, und zwar mitten hinein in Sandes Zentrum an die Hauptstraße 47. „Viel präsenter sind wir hier“, sagt Mitinitiatorin Edith Wahnbaeck. Und nicht zuletzt habe das Haus in seinen Räumen viel mehr Ladencharakter und die Waren lassen sich ansprechender präsentieren. „Und wir haben nun sogar Schaufenster. . .“

