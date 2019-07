Sande Auf der Bahn-Ausbaustrecke Oldenburg-Wilhelmshaven geht es über weite Strecken gut voran. Im Abschnitt zwischen Varel und Sande wird noch bis Ende August das linke Gleis bis in Höhe schwarzer Rabe fertiggebaut. Von der Autobahn 29 sind die Arbeiten gut zu sehen. Am 25. August ist das neue Gleis befahrbar, dann beginnen die Arbeiten am Nachbargleis. Das soll bis Anfang März 2020 liegen, erklärte die technische Projektleiterin des Bahnausbaus, Jutta Heine-Seela, am Freitag beim dritten Infotreffen mit den Bürgermeistern des Nordkreises im Baubüro am Sander Bahnhof. Gemeinsam ging es auf eine Rundtour zu einigen Baustellen der Strecke.

