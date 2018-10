Sanderbusch Er kam mit weißer Weste ans Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch. Und mit makellosem Ruf, mit Dank und Lob für sein Wirken wurde der Frauenheilkundler acht Jahre später in den Ruhestand verabschiedet und 23 Jahre später auch zu Grabe getragen: „Mit Trauer hat uns die Nachricht vom Ableben des früheren Chefarztes der Frauenklinik Sanderbusch, Prof. Dr. Heinrich Eufinger erfüllt“, lässt der Landkreis Friesland in einer Traueranzeige am 16. März 1988 die Bürger wissen. Im Alter von 94 Jahren war Heinrich Eufinger in Wilhelmshaven als honoriger Mann und Mediziner gestorben.

