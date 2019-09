Sandhatten 87 Jahre ist Alfons Seliger jetzt alt. Doch fast in jedem Jahr schlüpft er noch in die Rolle eines Reiseleiters. Das Ziel: Schlesien, die alte Heimat, aus der er am Ende des Zweiten Weltkriegs flüchten musste. Seit 1975 hält Seliger, der mit seiner ebenfalls aus Schlesien stammenden Frau Rosel in Sandhatten lebt, den Kontakt. Andere gebürtige Schlesier und Jüngere, die die Herkunft ihrer Eltern interessiert, profitierten seit 1981 auf Busreisen vom Wissen der Beiden.

Werner Fademrecht https://www.nwzonline.de/autor/werner-fademrecht Hatten

Redaktion Wardenburg Tel: 04407 9988 2731 Lesen Sie mehr von mir