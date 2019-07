Sandkrug /Huntlosen In einem Waldstück der Revierförsterei Sandkrug, das nahe der Gasförderstelle in Hengstlage liegt, gibt es derzeit ein besonderes Naturschauspiel zu sehen. Entlang der Wege und der Gasleitungstrasse blühen viele hundert Exemplare vom Roten Fingerhut in ungewohnter Dichte und bieten vor allem den Hummeln über den Sommer einen reich gedeckten Tisch bei der Nektarsuche.