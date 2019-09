Sandkrug /Kiel „Ich bin total dankbar und glücklich, dass alles so gut geklappt hat.“ Birgit Praciak kann ihre Gefühle kaum in Worte fassen. Die Sandkrugerin hat einem Menschen das Leben gerettet. Und zwar nicht als Ersthelferin am Unfallort, sondern als sogenannte Knochenmark-Spenderin. Das war vor knapp 13 Jahren im Universitäts-Klinikum Hamburg-Eppendorf. Jetzt durfte die 49-jährige Sandkrugerin ihren genetischen Zwilling kennenlernen.

Stefan Idel https://www.nwzonline.de/autor/stefan-idel Redaktionsleitung

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2701 Lesen Sie mehr von mir