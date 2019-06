Sandkrug Es ist nicht zu sehen, aber umgibt die Menschen fast überall im Alltag – Mikroplastik. Es verbirgt sich in Seifen, Cremes und Shampoos, aber auch in Medikamenten. Wie groß die Belastung der Flüsse, Meere und Tiere, die im Wasser leben, schon ist und was das letzten Endes für die Verursacher bedeutet, ist noch gar nicht völlig absehbar.

Werner Fademrecht https://www.nwzonline.de/autor/werner-fademrecht Hatten

Redaktion Wardenburg Tel: 04407 9988 2731 Lesen Sie mehr von mir