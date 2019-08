Scharrel Es war wohl eines der schlimmsten Erlebnisse für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Scharrel, als in der Nacht zum 5. Oktober 2013 ihr komplettes Feuerwehrhaus am Raiffeisendamm niederbrannte und sechs Fahrzeuge zerstört wurden. Der Schaden ging in die Millionen. Damals war noch Stefan Vocks Ortsbrandmeister, der von der NWZ und der Spar- und Darlehnskasse zum Mann des Jahres 2013 gekürt wurde. Denn auch aufgrund seines Engagements war die Wehr nach wenigen Tagen wieder einsatzbereit. Eine enorme Leistung hatte natürlich die gesamte Scharreler Wehr erbracht. Und eine überwältigende Solidarität kam von allen Wehren im Kreis.

