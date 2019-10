Schortens Nun ist es raus. Gemunkelt und spekuliert wurde schon seit Monaten – nicht nur um die Zukunft und den künftigen Pächter der Gaststätte „Zum Forsthaus“ in Upjever, der einzigen Waldgaststätte weit und breit. Spekuliert wurde auch um den „Friesen-Hof“, eine der letzten gutbürgerlichen Gaststätten mit Saalbetrieb im Ort. Stephan Otto folgt dem Ruf des Waldes. Noch bis zum Ende des Jahres steht er am Zapfhahn und am Herd im „Friesen-Hof“, den er seit mehr als 20 Jahren führt, ab Januar wird er neuer Pächter der Gaststätte „Zum Forsthaus“ Upjever. Am Dienstag unterzeichneten Stephan Otto sowie Peter Homfeldt und dessen Sohn Axel Homfeldt als Vorsitzende des Trägervereins, der das Forsthaus-Ensemble mit neuem Leben füllen will, den Pachtvertrag.

