Schortens /Im Nordwesten Die Schilderungen der Schortenser Familie Fuchs-Hain über Missstände in der Pflegeeinrichtung der Awo in Schortens sind offenbar kein Einzelfall. Nach dem Beitrag in der NWZ haben sich weitere Leser gemeldet, die ähnliche traurige Erfahrung bei der Pflege ihrer Angehörigen gemacht haben. Ihr Tenor: „Gnade Dir Gott, wenn Du mal alt und krank und abhängig von Pflegeeinrichtungen bist.“

