Schortens Helle Räume, buntes Spielzeug, vergnügte Kinder. In die neue Kindertagesstätte Jungfernbusch und in die neue Krippe Oestringfelde – beide aus Containermodulen gebaut – ist in dieser Woche das pralle Leben eingezogen. Bunte Luftballons und bunte Wimpel draußen an der Tür zeigen: Jetzt geht’s los. Kinder spielen und wuseln in ihren Gruppenräumen, in einer ruhigen Ecke wird vorgelesen, an einer Spielküche spielen zwei Kinder „Frühstück machen“. Ein Junge reckt stolz seinen kleinen Monster-Rucksack hoch, den er nun als Kindergartenkind jeden morgen in seine Kita trägt.

