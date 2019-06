Schortens Die Straßen und Plätze im Schortenser Ortskern verwandeln sich am letzten Juni-Wochenende wieder zu einem Varieté-Theater, zur Open-Air-Zirkus-Manege und Konzertbühne: Zum sechsten Mal veranstaltet die Stadt Schortens mit dem Klinkerzauber am 29. und 30. Juni ihr internationales Straßenkunst- und Musikfestival. Straßenkünstler aus sieben Nationen sind zu Gast. Bei freiem Eintritt bietet der Schortenser Klinkerzauber am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Straßenkunst auf höchstem Niveau an fünf verschiedenen Auftrittsorten im Ortskern entlang der Menkestraße.

