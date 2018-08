Schortens In Schortens und ganz besonders in Ostiem schlagen gerade die Wellen hoch gegen ein landwirtschaftliches Projekt, von dem zurzeit überhaupt noch nicht klar ist, ob es dort überhaupt gebaut werden darf. Ein Landwirt aus dem Klein-Ostiemer-Weg will auf der rückwärtigen Seite seines Hofs einen Hähnchenmaststall für rund 80 000 Tiere bauen. Er hat eine Bauvoranfrage beim Landkreis Friesland gestellt.

Oliver Braun https://www.nwzonline.de/autor/oliver-braun Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965313 Lesen Sie mehr von mir