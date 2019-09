Schortens /Moorwarfen Da staunten die Mädchen und Jungen des Kindergartens Moorwarfen: In der Zahnarztpraxis von Ute und Lars Niemeyer in Schortens lebt ein Drache. Kurt heißt er – er lebt dort, seit er entsetzliches Zahnweh hatte. Zu viele Süßigkeiten, süße Säfte und Limonade haben seine Zähne durchlöchert. Natürlich konnten die Zahnärzte ihm helfen und seine Löcher füllen – und seitdem ist Praxisdrache Kurt der Experte für Zähne, Zahnpflege und natürlich für alles, was der Zahnarzt in Mündern anstellt.

