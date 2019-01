Schortens Pragmatisch und unbürokratisch, so verlief der extreme Wintereinsatz 1978/79 in der Gemeinde Schortens, berichtet Hans Claaßen. Der Rahrdumer war von 1970 bis 1992 Bauamtsleiter in der Gemeinde Schortens. Nach einer Kontrollfahrt mit dem Einsatzleiter des Bauhofs am 31. Dezember 1978 gab es für die Verwaltung keine Veranlassung, den Winterdienst des eingespielten Bauhofteams zu verändern.