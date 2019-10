Schortens An der alten Bundesstraße, im Gewerbegebiet Branterei, am Klosterweg, am Mühlenweg, an der Oldenburger Straße, am Nordfrostring: Wer Bagger sehen will, muss nach Schortens kommen. An all diesen Straßen wird gerade Erde bewegt und werden Vorbereitungen getroffen für neue Bauten. Über viele Bauvorhaben hat die NWZ im Lauf der vergangenen Monate immer mal wieder berichtet, nun gibt’s neue Bagger- und Buddelgeschichten von den Baustellen in Schortens.

