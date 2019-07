Schortens Radfahrer und Spaziergänger in der Hohen Gast und dem Postweg in Schortens wundern sich: Am Vorabend wurden an einem Baum am Wegesrand zwei graue Kästen montiert, zwei Kameraaugen blicken heraus. Aber wohin? Was gibt es hier zu sehen außer Leuten, die mit ihren Hunden spazierengehen oder Radfahrern, die hier vorbeifahren?

Oliver Braun https://www.nwzonline.de/autor/oliver-braun Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965313 Lesen Sie mehr von mir