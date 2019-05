Schortens /Wilhelmshaven Wenn die Sonne untergeht und es vor den Fenstern dunkel wird, dann beginnt für Sonja Gerdes die Arbeit. Die 29-Jährige ist Mutter von drei Kindern. Und wenn die drei im Alter von 12, 5 und 2 Jahren nach einem langen Tag endlich im Bett sind, dann stellt sie sich in die Küche und bereitet die Zutaten für ihr Catering vor. Oder sie kocht Suppen für viele Personen. Hin und wieder setzt sie sich auch in ihr Torten- und Kuchenzimmer. Dann modelliert sie Blüten, Blätter, Tiere, Zäune. Ab und zu backt sie auch in der Küche, ummantelt Torten mit Fondant.

