Schwei Es war ein Fiat-Lieferwagen mit Pritsche, Gerd Heidemann sieht ihn noch heute vor seinem geistigen Auge. Zusammen mit einigen Kollegen baute er den Italiener in einen Möbelwagen um: Die Pritsche wurde zu einem geschlossenen Aufbau mit Holztür. 50 Jahre ist das jetzt her. Damals war Gerd Heidemann gerade als Lehrling bei Möbel Ostendorf in Schwei angefangen.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir