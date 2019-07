Schwei Der 23. Juli war für Gerhard Roos ein Festtag. Denn an diesem Tag schob sich ein kleiner gelber Bagger auf das Grundstück an der Lindenstraße 10 in Schwei, um mit dem Bodenaustausch zu beginnen. Nach vielen Verzögerungen wird aus dem Bau des Mehrparteienhauses im Ortszentrum nun also doch noch etwas.

