Seeverns Vor genau 60 Jahren, im Sommer 1959, wurden in der Dorfschule Seeverns zum letzten Mal Mädchen und Jungen in die Großen Ferien entlassen. Für 30 der ehemaligen Schülerinnen und Schüler war das am Wochenende ein schöner Anlass, ein Wiedersehen zu feiern und ausführlich in alten Erinnerungen zu kramen.