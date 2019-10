Seghorn /Borgstede Schon wieder sind die Bagger sowie Fräsen am Werk, lange Staus programmiert und verstopfte Umleitungen strapazieren die Nerven der Autofahrer: Zum dritten Mal in nur vier Jahren wird die Fahrbahndecke der Bundesstraße 437 von der Kreuzung in Seghorn bis nach Borgstede saniert. Noch läuft der Verkehr an der rund zwei Kilometer langen Baustelle vorbei, ab dem 7. Oktober ist die Straße aber voll gesperrt – vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Umleitungen werden ausgeschildert.

