Sengenthal /München /Lathen Es ist ziemlich genau zehn Jahre her, dass das Aus für die Magnetschwebebahn in Deutschland besiegelt schien. Wegen erheblich gestiegener Kostenprognosen wurden 2008 die Planungen für eine 37,4-Kilometer lange Transrapid-Trasse vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen endgültig eingestellt – genau wie zuvor schon alle andere Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahn-Projekte in Deutschland und Europa. Drei Jahre später, 2011, wurde auch die Transrapid-Versuchsanlage im emsländischen Lathen stillgelegt.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe