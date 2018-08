Spolsen Im Nordwesten sind Windräder fast allgegenwärtig. In kaum einer Gemeinde gibt es nicht mindestens ein Windrad. Gerade an der Küste weht der Wind besonders kräftig und ist deshalb prädestiniert für Windräder. Aber wie viel Technik steckt in so einer Anlage überhaupt und wie sieht sie von innen aus? Wir haben uns im Windpark Spolsen umgeschaut.

