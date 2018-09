Stadland Zwei Jahre noch. Dann schließt der nächste Arzt in Stadland seine Praxis: Gert von Heugel, Allgemeinmediziner in Schwei. Mit 70 will er aufhören – ein Alter, in dem die meisten schon längst in Rente sind. Seine 2000 Patienten werden sich einen neuen Arzt suchen müssen, sagt Gert von Heugel: „Ich werde keinen Nachfolger finden. Es ist keiner da.“

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir