Stadland Eine größere Menge toter Fische in Stadland hat am Samstag Einsatzkräfte des Umweltzuges des Kreises Wesermarsch beschäftigt. Passanten hatten die toten und sterbenden Tiere im Zulauf vom neuen Beckumer Sieltief zum Strohauser Sieltief bemerkt und um 10.42 Uhr die Polizei alarmiert. Spezialkräfte der Feuerwehr rückten an und prüften das Wasser. Dabei wurde festgestellt, dass der Sauerstoffgehalt im Wasser „rapide gesunken“ war, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Chemikalien oder Öle sollen nach ersten Erkenntnissen nicht ins Gewässer gelangt sein. Die Gründe für den geringen Sauerstoffgehalt werden nun analysiert, so die Polizei weiter.