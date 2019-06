Strücklingen Langsam kehrt bei uns der Sommer ein. Nicht nur die Temperaturen steigen, auch die Sonnenstunden nehmen immer mehr zu. Und was wäre ein Sommer, ohne nicht mindestens einmal den Grill angeschmissen zu haben. Doch welcher Grill eignet sich für wen am besten, muss es unbedingt ein Smoker sein und welche Trends sind dieses Jahr angesagt? Erlebnispädagoge und Betreiber der PP13 Erlebniswelt in Strücklingen, Peter Herrmann, sammelt schon seit seiner Jugend Erfahrungen rund um den Grill und hat auf all diese Fragen eine Antwort.