Südmoslesfehn Für Gisela Osterloh schien alles in Ordnung: Am ersten Tag ihrer Bestrahlungen hatte sie in der Arztpraxis eine „Verordnung einer Krankenbeförderung“ ausgehändigt bekommen, diese beim Taxifahrer abgegeben und jeden Tag mit ihrer Unterschrift bestätigt, dass das Taxiunternehmen sie von zu Hause zum Krankenhaus und zurück gefahren hatte. 30 Tage lang musste die an Krebs erkrankte Wardenburgerin die Prozedur der Bestrahlung über sich ergehen lassen. Im Mai dann plötzlich die böse finanzielle Überraschung: Ihre Krankenkasse, die DAK, will die Kosten für die Fahrten nicht übernehmen. Krankenfahrten zu ambulanten Behandlungsterminen „können wir nur im Ausnahmefall genehmigen“, schreibt ihr die Krankenversicherung. „Dieses prüfen wir vor Fahrtantritt. So sieht es das Gesetz vor.“ Gisela Osterloh ist entsetzt. Rund 1200 Euro, schätzt sie, werden an Fahrtkosten zum Pius-Krankenhaus in Oldenburg und zurück aufgelaufen sein.