Suttrop /Wiarden Genau 313,2 Kilometer weist der Internet-Routenplaner für die kürzeste Strecke von der Nuttlarer Straße in Suttrop nach Wiarden aus. Fahrzeit mit dem Auto: drei Stunden und acht Minuten. Doch Franziska Link, die gerade ihr Abitur in Warstein bestanden hat, wählt nicht den direkten und schon gar nicht den bequemsten Weg. Sie verlängert die Strecke auf 350 Kilometer, die sie im Sattel, auf dem Kutschbock und zu Fuß zurücklegen wird. Geplante Zeit: zehn Tage plus zwei Ruhetage.