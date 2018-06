Tange /Barßel /Karlsruhe 27. März 2018. Eine Pressemitteilung des Oberlandesgerichts (OLG) Oldenburg setzt einem ohnehin schon merkwürdigem Zuständigkeitsgerangel die Krone auf. „Bootsunfall auf dem Barßeler Tief – Zuständigkeitsstreit muss vom Bundesgerichtshof entschieden werden“, lautet der Titel der Pressemitteilung. Nun war es also soweit. Nach dem Amtsgericht in Westerstede fühlt sich auch das Schifffahrtsgericht in Emden nicht zuständig, die Tragödie auf dem Barßeler Tief bei Tange während des Hafenfestes 2016, bei der zwei Menschen ums Leben kamen, zu verhandeln.

