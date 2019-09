Thüle Klaus Meyer holt seinen Patienten aus dem Kastenwagen, präsentiert ihn den Fotografen und hebt die Arme behutsam über den Kopf. Der Greifvogel plustert sich und verschwindet mit hastigen Flügelschlägen hinter den Bäumen. Daran war vor vier Wochen noch nicht zu denken. Der Fischadler sah furchtbar aus, als ihn Tierschützer Anfang August am Dümmer See bei Damme entdeckten: am Boden kauernd, das Gefieder mit Blut verklebt, ein dickes Hämatom am Flügel. Flugunfähig.

