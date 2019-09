Thülsfelde In zwei Monaten ist es fast zwei Jahre her. Vor zwei Jahren hat sich Max Wilken im Zusammenhang mit dem Wort „Breitbandausbau“ das letzte Mal gefreut. Im Winter 2017 sollte nämlich eigentlich alles fertig sein – endlich sollten auch die Tourismusbetriebe am Nordufer der Thülsfelder Talsperre vom neuen Breitbandausbau im Landkreis Cloppenburg profitieren und so ihren Gästen und Kunden endlich schnelles W-Lan liefern können.

