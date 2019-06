Tossens Mit der Idee geht Center Parcs in Tossens schon seit zehn Jahren schwanger, jetzt soll sie realisiert werden: Auf einer rund 2,1 Hektar großen Fläche nordöstlich des Market Domes und des ehemaligen Seewasserhallenbades sollen 42 neue Ferienhäuser mit gehobenem Standard entstehen. Mit der nötigen Änderung des Bebauungsplans für das Areal beschäftigt sich an diesem Donnerstag, 6. Juni, in einer öffentlichen Sitzung der Planungsausschuss des Gemeinderats. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaussaal in Burhave.

Detlef Glückselig https://www.nwzonline.de/autor/detlef-glueckselig Butjadingen

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2204 Lesen Sie mehr von mir