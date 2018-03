Varel „Ich kann es mir nicht vorstellen, nicht zu arbeiten“, sagt Lieselotte Meyer. Die Varelerin ist 79 Jahre alt und bringt als Betreuungskraft Kindern an der Grundschule Osterstraße in Varel Englisch und Plattdeutsch bei. Und das mit viel Elan und Begeisterung. Sie gehört zu den Rentnern in Friesland, die sich auch ab 65 Jahren ein Leben ohne Beruf nicht vorstellen können. Es werden immer mehr, wie der Regionalreport der Bundesagentur für Arbeit zeigt.

