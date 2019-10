Varel „83 Jahre ist er nicht gelaufen und jetzt fährt er wie der Teufel.“ Wilhelm Papen sitzt am Steuer des Hansa-Lloyd und fährt ihn mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern von Zetel nach Varel. Vor einem halben Jahr war der Oldtimer auf einem Tieflader in der Werkstatt in Zetel angekommen, am Dienstag fuhr er auf eigenen Rädern und aus eigener Kraft dorthin, wo er vor genau 100 Jahren gebaut wurde, zum Hansa-Gebäude an der Neumühlenstraße in Varel.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe