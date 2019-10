Varel Wahrscheinlich haben viele Menschen „Muffensausen“, wenn sie zum ersten Mal zum Blutspenden gehen. Angst vor der Nadel. Angst davor, dass der Kreislauf zusammensackt. Mir ging es Donnerstagnachmittag nicht anders, als ich in die Pestalozzischule an der Oldenburger Straße ging, um mir vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) einen halben Liter meines Lebenssafts abzapfen zu lassen. Aber was macht man nicht alles für die Karriere?

