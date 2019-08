Varel /Bremen Aus Varel in den Weltraum: Premium Aerotec (PAG) hat jetzt das erste in Friesland im 3D-Druck hergestellte Bauteil für die europäische Trägerrakete „Ariane 5“ ausgeliefert. Das sei „ein wichtiger Meilenstein für die Serienfertigung“, betonte ein Unternehmenssprecher am Montag.

