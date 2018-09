Varel Die Vorher-Nachher -Fotos zeigen es deutlich: Das Projekt „Innenstadtsanierung in Varel“ hat die Stadt gravierend verändert. Ob Fußgängerzone, Schlossplatz oder die vielen Privathäuser – vieles erstrahlt seitdem in neuem Glanz. Zwölf Millionen Euro wurden insgesamt in die Sanierung der Innenstadt gesteckt, die Stadt Varel hat davon drei Millionen finanziert, der Rest sind Fördergelder aus Bund- und Landesmitteln sowie anderen Fördertöpfen.

