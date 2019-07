Varel 18 Jahre nach dem Start ist die Sanierung der Vareler Innenstadt abgeschlossen. In einer Feierstunde am Freitagnachmittag im Rathaus an der Windallee wurde die Beendigung aller Maßnahmen offiziell gefeiert. „Varel ist dadurch innerlich reicher geworden“, sagte Bürgermeister Gerd-Christian Wagner, die das gesamte Projekt eine „Erfolgstory“ nannte.

