Varel /Friesische Wehde Plötzlich geriet der Kleintransporter in Brand. Während der Fahrt auf der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven zwischen den Abfahrten Jaderberg und Varel-Obenstrohe. Die 34-jährige Fahrerin stoppte den Wagen, befreite sich und ihren Hund und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Wenig später war die Feuerwehr da und löschte den brennenden Wagen. So geschehen vor knapp vier Wochen.

