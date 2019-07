Varel „Ich hab’ das ganze Haus voll Besuch und wenn sie nach Hause gehen, bezahlen sie auch noch, ist das nicht ein tolles Leben?“, sagt Johann Tjardes und führt durch sein Café am Haferkamp. Auch an diesem Vormittag mitten in der Woche ist jeder Platz besetzt und die Gäste lassen sich das Frühstücksbüffet schmecken. 82 Jahre alt ist Johann Tjardes und managt das Café immer noch mit viel Herz und Leidenschaft und mit Unterstützung seiner Frau Heike. Ende August ist Schluss. Johann Tjardes schließt das Café und eine landwirtschaftliche Versicherung wird dort einziehen.