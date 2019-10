Varel Mit einem großen Spiegel und 18 Karten kommt ein junger Mann in den Laden „Schöne Dinge“ an der Obernstraße in Varel. Daraus soll ein Tischkartenplan für seine Hochzeit entstehen. Inhaberin Susanne Hinrichs gibt ihm kleine goldene Klammern, misst eine goldene Kordel ab und schneidet das Papier zurecht – und fertig ist der Plan. Wer in Varel kreative Hilfe braucht, kommt zu Susanne Hinrichs. Damit ist bald Schluss: Ende Dezember schließt sie ihren Laden.

