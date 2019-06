Varel Im digitalen Zeitalter sind sie so gut wie vergessen. Dennoch gibt es sie noch. Wohl in erster Linie für Romantiker. Gemeint ist die Postkarte – die SMS des 19. Jahrhunderts. Am 30. Juli wird der internationale Tag der Postkarte gefeiert. Anlass genug, beim Vareler Sammler Udo Klün nachzufragen. Der Hobby-Experte besitzt viele Hundert Exemplare („Ich habe sie nie gezählt“). Für den „Gemeinnützigen“ suchte er zehn interessante Exemplare aus über 130 Jahren heraus.

Olaf Ulbrich https://www.nwzonline.de/autor/olaf-ulbrich Redaktionsleitung Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2501 Lesen Sie mehr von mir