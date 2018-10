Varel /Hollywood Bestenfalls ein müdes Lächeln erntete Kati Rausch, wenn sie von ihrem großen Traum erzählt hat: als Schauspielerin in Hollywood zu arbeiten. Jetzt hat sie es geschafft. Ende Juni hat sie ein Arbeitsvisum bekommen, vier Wochen später ist sie nach Hollywood gezogen und am Samstag feiert das Theaterstück „Wonder Woman“ Premiere, in dem sie die „Super-Bösewichtin Evilynne“ spielt.

