Varel „Wir werden nicht auffangen können, was im Gartenbereich durch Schottergärten verloren geht“, sagt Hartmut Seetzen. Der Kreislandwirt steht in seiner Blühwiese, die er neben seinem Hof in Neuenwege angelegt hat. Auf 2000 Quadratmetern blüht eine Honigmischung, auf weiteren 1200 Quadratmetern ist ein Wildacker angelegt. Neben Landwirten haben sich die Vareler Stadtbetriebe, die Jäger und der Nabu mächtig ins Zeug gelegt, um Varel zum Blühen zu bringen und Insekten Nahrung zu bieten.