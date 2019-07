Varel /New York Wir schreiben den 16. November 1884. In Bremerhaven geht an diesem nebligen Spätherbstmorgen ein schmächtiger junger Mann an Bord der S.S. „Main“, ein Dampfer der Norddeutschen Lloyd. In der Menge der Passagiere geht er ein wenig verloren. Die Empfindungen, die sich in seinem Gesicht abzeichnen, scheinen sich zwischen Glück und Verzweiflung, Freude und Traurigkeit nicht entscheiden zu können. In knapp zwei Wochen wird das Schiff sein Ziel erreicht haben: den Hafen von New York.

