Varel /Pattaya Ein nächstes dickes Ausrufezeichen hinter ihr bemerkenswertes Leistungsvermögen hat Profigolferin Esther Henseleit gesetzt. Die 20-jährige Varelerin, die in der Vorwoche – wie berichtet – in Schweden ihren ersten Titel als Proette gewonnen hatte, musste sich am Sonntag auf der Ladies European Tour (LET) zum Abschluss der Thailand Championship nur der Lokalmatadorin Atthaya Thitikul geschlagen geben. Dritte hinter Henseleit wurde in der Deutschen Olivia Cowan eine weitere Spielerin des National Team Germany.

