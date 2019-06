Varel Sie leuchtet schon von Weitem und gibt beim Näherkommen einen frischen Duft von sich: die Rose „Kardinal Lehmann“. Sie ist der Star im Garten von Reinhard Richter in Obenstrohe, hat sie es doch in den Handel geschafft. Und das heißt schon was, schließlich gehört sie zu den heimischen Rosen, die in Vergessenheit geraten sind, seit es prall gefüllte Rosen in ausgefallenen Farben gibt. Reinhard Richter hat sich bewusst für die Zucht von heimischen Rosen entschieden und holt sie aus der Versenkung. Er ist fast der einzige heutige Rosenzüchter, der ganz im Sinne des ökologischen Gartenbaus mit heimischen Wildrosen und Alten Rosen züchtet. Und das aus einem guten Grund: „Sie sind insektenfreundlicher als die heutigen Gartenrosen“, sagt Reinhard Richter.